Суд оккупантов признал невиновным сына "народного мэра" Антрацита Андриенко, сбившего насмерть школьника

Об этом сообщает блогер Денис Казанский .информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, трагедия случилась еще в июне, но долгое время инцидент замалчивался, как "властями", так и в СМИ оккупантов.

"Жертвой "мажора" тогда стал 10-летний школьник из Антрацита Максим Шамардин. Папа виновника ДТП порешал с Пасечником (главарь террористов "ЛНР". - Ред.), и дело закрыли", - пишет журналист.

Как отмечает Казанский, теперь мать погибшего мальчика пытается любыми способами придать эту историю огласке, ведь по ее словам, Андриенко не только по неосторожности сбил мальчика, но и еще и не пожелал вызвать ему скорую помощь.

"Андриенко А.А. не только сбил мальчика, он не оказал никакой помощи, бригаду скорой помощи не вызвал. Со слов свидетелей, находящихся в момент аварии неподалеку от места происшествия, супруга гражданина Андриенко А.А., Екатерина по мобильному телефону просила помощи у родственников но не для моего сына, а для своего мужа, осознавая, что придется нести за совершенное ответственность перед законом", - сообщила мать Максима Шамардина.

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"Типичный случай из "русского мира", где жизнь холопа ничего не стоит, а барину с деньгами и связями дозволено все", - резюмирует Казанский.