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25.10.19 14:06

Оккупационные войска РФ маскируют танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, - разведка

Оккупационные войска РФ продолжают удерживать танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, маскируя их от наблюдателей.

Оккупационные войска РФ маскируют танки, САУ и другое тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, командование российско-оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытого перемещения бронетехники.

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"В отдельных районах вблизи линии соприкосновения оккупанты продолжают в нарушение минских договоренностей скрыто удерживать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ГУР.

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