Суд отпустил под личное обязательство обвиняемого по делу о штурме Майдана экс-главу УСБУ Щеголева

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Ольга Худецка, передает Цензор.НЕТ

"Только что под личное обязательство отпустили Щеголева, руководителя киевского управления СБУ времен Майдана, которого следствие обвинило в управлении операцией в ночь с 18 на 19 февраля (в тч в Доме профсоюзов). С 2014 находился в СИЗО. Как и в случае с беркутовцем Тамтуром, который является обвиняемым по делу о расстреле на Институтской, крайние месяцы Щеголеву постепенно смягчали меры пресечения", - рассказала она.

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Напомним, 26 июня 2019 г. суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест. Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции18-20 февраля 2014 года, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015 г.