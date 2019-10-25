Мы не являемся врагами президента, на нас можно опираться, - "Рух опору капітуляції"

Об этом активисты заявили на брифинге на Майдане Незалежности, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть тревожные сигналы свертывания достижений и реформ, которые были сделаны в предыдущие 5 лет, - отметил политолог Михаил Басараб. - Наша альтернатива мирному плану Зеленского существует. Мы предложим президенту более детальный план, который сейчас разрабатывается. Украинцы хотят мира, но победного мира".

Еще до вече будет проведен форум представителей, на котором будут обсуждены все проблемы. Активисты думают о расширении сопротивления, и для этого планируют переосмыслить свои задачи.

Высказался по поводу ситуации и командир 8 батальона УДА: "Власть продолжает практику Януковича. Общество сегодня как никогда активное и мощное. Наша активность приведет к тому, что нас услышат. Ни шагу назад".

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"Нам пытаются навязать вещи, которые противоречат идеалам за которые в 2013 году на Майдан пришли люди, - прокомментировал командир роты батальона "Айдар" Игорь Лапин. - Действия власти прямо противоречат тому, что требует украинское общество. Поэтому всех призываю примкнуть к нашему движению".

Блогер Мирослав Гай отметил, что мир на условиях РФ - это не мир, это капитуляция. Он рассказал, что весь сентябрь прожил на Донбассе, и количество обстрелов после объявления перемирия увеличилась в разы. "Мы не являемся врагами офиса президента", - добавил он, подчеркнув, что власть как раз может опираться на украинское общество.