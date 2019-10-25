Отстраненный глава Аграрного фонда Радченко - Милованову: "Вас втягивают в процесс рейдерского захвата предприятия"

Об этом Радченко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Министр Тимофей Милованов, взываю к Вашей адекватности и ответственности. Вас втягивают в процесс рейдерского захвата предприятия", - обратился он к министру.

Радченко утверждает, что за его отстранение стоят производители удобрений из РФ. "Теневые кардиналы, Вы знаете их, преследуя личные цели и, отрабатывая заказ и мотивацию российского химпрома, втягивают Вас в безвозвратную пропасть", - утверждает он.

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Радченко подчеркнул, что Аграрный фонд регулярно проходит аудиторские проверки по международным стандартам. "В этом, 2019 году, Вы своим указом инициируете еще одну, третью, безосновательную аудиторскую проверку деятельности ПАО "АГРАРНЫЙ ФОНД". Можно только представить, какая будет программа проверки. Она же Вами будет утверждена? И какие напутственные слова и указания Вы дадите поверяющим?" - пишет Радченко.

Ранее он сообщил, что его устранение фактически парализует работу предприятия. "После моего увольнения в компании не осталось ни одного заместителя с правом подписи. Их за 4 года работы так и не "согласовала" предыдущая власть!" - написал Радченко.

Об отстранении руководителя Аграрного фонда министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил 23 октября. На следующий день, 24 октября он опубликовал поручение о проведении аудиторской проверки Аграрного фонда.

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Государственное ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года. С 2015 года его возглавляет Андрей Радченко. В 2017-м Фонд госимущества принял решение о приватизации Аграрного фонда. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.







