Гончарук дал две недели на подготовку плана по безопасному питанию в учебных заведениях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой страницу Гончарука в фейсбуке.

"В наших школах и садиках каждый день питаются 5 млн детей. За 2019 год в 38% учреждений установили нарушения в организации питания - 626 отравлений. Каждый день почти половина детей подвергаются опасности. Это недопустимая история!" - написал премьер.

Он добавил, что у областей есть 2 недели, чтобы подготовить реалистичный план приведения в порядок государственной политики в сфере безопасного питания в учебных заведениях.

Гончарук также подчеркнул, что важно внедрить постоянное и систематическое обучение персонала, работающего в сфере детского питания.

"Плюс необходимо внести изменения в соответствующие постановления и определить перечень детей, которым рекомендована безглютеновая и безлактозноя диета. И обновить список рецептурных справочников и сборников меню для школьных столовых и осовременить Государственные санитарные правила и нормы устройства школ и садиков", - отметил он.

Кроме того премьер постваил задачу до 15 ноября выполнить задание и отчитаться о результатах главам Минздрава, Минобразования, Министерства финансов, Минюста и Министерства экономики.

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