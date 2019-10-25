"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, - Кучма

Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на какоето время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами" , так сказать", - отметил политик.

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По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса , считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерационного устройства Украины, что для нашего государства является неприемлемым.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.

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Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе - процесс длительный, ответственный и в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции Президента США Дональда Трампа.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера".