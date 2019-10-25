Народ Украины должен знать, что США его поддерживают, - Помпео

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он подчеркнул, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа сделала для помощи Украине больше, чем администрация возглавляемая президентом Бараком Обамой. Он также отметил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по преодолению коррупции.

Комментируя расследования, которые проводят комитеты Палаты представителей Конгресса США в рамках импичмента президента, Помпео раскритиковал конгрессменов за чрезмерную таинственность и, в частности пожаловался, что Госдеп не получил доступа к сетнограм свидетельств американских дипломатов в Конгрессе, состоявшимся в этом месяце.

"Мы воплощаем важную стратегию относительно Украины. Народ Украины должен знать, что Америка его поддерживает", - подчеркнул Помпео.

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"Предыдущая администрация отказывалась предоставлять оборонительные военные системы народу Украины, оставляя их незащищенными перед российскими силами, захватившими Крым и Донбасс на востоке Украины. Эта администрация это изменила.

В них новый лидер - господин Зеленский и мы очень надеемся, что коррупция, которая давно вредит украинской экономике, будет искоренена при нем и что мы сможем найти путь к уменьшению конфликта и восстановлению гордой Украины, которой она может стать".

Отвечая на вопрос о том, существовали ли два параллельных канала в отношениях с Украиной, о чем говорил в свои показаниях временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Помпео еще раз отметил основные внешнеполитические приоритеты США в отношениях с Украиной.

"Мы воплощали единую миссию по отношению к Украине", - заявил Помпео

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"Во-первых, там произошла смена руководства. Зеленский был избран подавляющим большинством. Мы хотели поддержать его и убедиться, что он может успешно воплощать в жизнь то, что он обещал во время избирательной кампании. Он обещал искоренить коррупцию.

Если вам известна история Украины, коррупция распространена и от нее страдает народ Украины в каждой сфере украинской экономики. Поэтому стратегия заключалась в том, чтобы помочь искоренить коррупцию. Мы хотели поддержать господина Зеленского.

Во-вторых, стране грозит Владимир Путин и Россия. Когда мы приступили к службе, то увидели, что предыдущая администрация США не сделала ничего, чтобы защитить украинский народ, ничего, чтобы помочь им в обороне и ничего, чтобы поддержать их интересы в сфере безопасности. Мы предоставили оборонительную помощь. Государственный департамент, насколько помню, в этом году оказал помощь объемом около 140 млн долларов, чтобы они смогли восстановиться после случившегося во времена Обамы. Россияне зашли на Донбасс во времена президентства Обамы. Эта администрация США это изменила и оказывает поддержку Украине и Зеленскому в преодолении коррупции.

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Мощная, менее коррумпированная Украина, где обеспечивается безопасность населения - это хорошо для Украины, хорошо для Европы и это сдерживает угрозы, которые поступают из России ... ", - отметил главный американский дипломат.