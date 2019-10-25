Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии уголовного производства на основе судебной экспертизы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила адвокат группы "ДТЭК" Наталья Дригваль.

"При определении цены корректно включались такие факторы как: индекс АРI-2, стоимость транспортировки от портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты, стоимость транспортировки угля с судна на склады украинских портов, стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины", - сказала адвокат, ссылаясь на экспертизу.

По словам Дригваль, судебный эксперт также подтвердил, что НКРЭКУ утверждением "Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в 2016 году обеспечила прозрачность механизма формирования цен на электроэнергию.

"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли", – подчеркнула она на базе проведенной экспертизы.

Адвокат утверждает, что аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.

Полученные выводы, по мнению юриста, являются исчерпывающим основанием для закрытия уголовного производства.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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