Главред "Схем" Седлецкая отреагировала на критику расследования о Маркаровой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Седлецкая отметила, что ожидала критики расследования, поскольку Маркарова имеет хорошую репутацию в политико-деловых кругах.

"Но похоже, наши критики не смотрели и не читали самого материала (а следовательно, руководствуются просто доверием к Маркаровой). Когда эмоции спадут, эти люди поймут, что они защищали хитрую финансовую схему", - отметила редактор.

Она отреагировала на ряд упреков от критиков расследование.

В частности, Седлецкая объяснила почему эта тема возникла именно сейчас.

"Несмотря на то, что в основе расследования лежит событие 2014 года, - эта история вполне актуальна и сегодня. Пострадавшие вкладчики "Актив-банка" все еще надеются, что им вернут их сбережения (вывод активов из банка задешево накануне банкротства негативно повлияло на его баланс и возможность вернуть вклады). К тому же, государственный (!) "Укрэксимбанк" до сих пор воюет в судах за свой залог (этот дом был гарантией, что Клюевы вернут свой кредит, но его не вернули). Ближайшее заседание назначено на 5 ноября, и мы их отслеживаем", - отметила журналистка.

Она также отреагировала на следующий комментарий журналиста Вахтанга Капиана: "Оксана, сочувствую, что тебе приходится в сотый раз все это объяснять".

Седлецкая отметила, что именно эта тема никогда не звучала в СМИ. "Раньше было только расследование о покупке Маркаровой "Актив-банка" в Клюевых. Но к публикации материала "Схем" публично не было известно, что накануне банкротства банка Маркарова вывела из него ценный актив - большой дом на Подоле - на свою фирму. Это для общества - новая информация", - написала она.

В ответ на упрек о том, нет ли журналистам больше о чем писать, Седлецкая опубликовала ряд расследований в отношении других чиновников, сделанных редакцией с начала сентября.

Журналистка также объяснила, какое отношение имеет к этой истории Вахтанг Кипиани и Музей прессы.

"Мы отдельно об этом не говорили в сюжете (сейчас думаю, наверное, зря) - но в доме, который по дешевке выбыл из баланса банка накануне банкротства сейчас разместился не только офис бизнеса мужа Маркаровой. Но и Музей-архив прессы Вахтанга Кипиани. На безвозмездной основе. Это - меценатство со стороны Маркаровой. Я с большим уважением отношусь к деятельности Вахтанга, но не ожидала, что для него не просто не будет иметь значение история помещения, в котором находится его архив, но он набросится на журналистов, которые опубликовали тревожные факты о недобросовестной истории передела этого имущества. Это очень печально", - отметила Седлецкая.

Редактор "Схем" отметила, что каждое их "расследование может быть кому-то ситуативно выгодным", однако влиять они на это не могут.

"Но публиковать или нет - всегда выбор прост, потому что не замалчивать же из-за этого общественно важные факты?", - добавила она.

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В ответ на возражение Маркаровой причастности к купли-продажи здания на Подоле, Седлецкая сказала:

"Мы переписывались с министром, впоследствии брали у нее интервью, большая часть которого попала в эфир. Если вы посмотрите материал - вы увидите, что ее аргументы не выдерживают никакой критики. Она просто говорит на черное - белое. Маркарова говорит, что банк продавал здание, когда она 1) уже не была владелицей банка, 2) уже не была владелицей фирмы-покупателя. - Это не так. Выписки из реестра юридических лиц, взятые на конкретную дату, доказывают обратное".

Напомним, 24 октября журналисты опубликовали расследование о том, как будущий министр финансов Оксана Маркарова в 2014 году перед банкротством "Актив-банка" вывела из него на свою фирму ценную недвижимость в историческом центре Киева. Маркарова отрицает обвинения.