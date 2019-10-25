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25.10.19 18:07

Вспышка гепатита в Чернигове: заболели 12 школьников и посудомойка

12 учеников и сотрудница пищеблока школы №7 г. Чернигова попали в больницу с вирусным гепатитом.

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Об этом сообщила заместитель гендиректора Черниговской областной детской больницы Людмила Кривец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "UA: Чернигов".

Изначально в больницу попали 4 пятиклассников и сотрудница пищеблока. В школе провели санобследование.

"Нашим управлением было оперативно организовано проведение санитарно-эпидемиологического обследования в школе № 7. При проведении санитарного обследования были отобраны образцы продукции, были отобраны образцы продукции из школьного буфета и отобрали образец водопроводной воды ", - рассказал начальник отделения Госпродпотребслужбы Павел Моргацкий.

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Позднее стало известно о госпитализации еще 8 учеников этой же школы. Тип гепатита, с которым они попали в больницу, сейчас устанавливают.

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