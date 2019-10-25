Украина откроет в Иерусалиме дипломатический офис по продвижению инвестиций

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщил министр иностранных дел Исраэль Кац.

"Офис получит статус дипломатического представительства Украины в Иерусалиме. Основным направлением деятельности этого учреждения будет продвижение инноваций и инвестиций в сфере высоких технологий", - цитирует Каца издание newsru.co.il.

По словам главы МИДа, открытие офиса по продвижению инноваций и инвестиций является одним из итогов визита премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Киев летом 2019 года. Тогда в ходе переговоров обсуждалась возможность открытия отдельных офисов в Киеве и Иерусалиме.

"Это событие является результатом устойчивых отношений в сфере внешней политики между нашими государствами. Кроме того, оно является свидетельством намерения обеих сторон продолжать и продвигать эти отношения во всех сферах, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству и сфере инноваций и высоких технологий", - отметил Кац.

Напомним, что посольство Украины в Израиле расположено в Тель-Авиве.

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