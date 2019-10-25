Зеленский подписал закон о лишении депутатов-прогульщиков выплат

О этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, Зеленский подписал изменения в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины".

"25.10.2019 Возвращено с подписью от Президента", - говорится в таблице статуса законопроекта.

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Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" (№1035-2). Принятие соответствующего решения поддержали 265 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

Закон определяет, что народному депутату не возмещаются расходы, связанные с исполнением полномочий за соответствующий календарный месяц, если он в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин не принимает личного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран.

Также, согласно закону, народные депутаты перед открытием каждого пленарного заседания должны регистрироваться в зале заседаний с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за".

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В случае, если народный депутат не зарегистрировался таким образом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования по вопросам повестки дня, он будет считаться зарегистрированным с помощью электронной системы.

Данные участия народных депутатов в не менее чем 70% голосований является основанием для начисления им зарплаты за время участия в пленарных заседаниях. Учет их участия в голосованиях осуществляется с помощью электронной системы, а соответствующие данные публикуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте Верховной Рады и на личной странице народного депутата, размещенной на сайте парламента.