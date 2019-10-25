Чорновол заявила, что по ее обращению ГБР начало уголовное производство в отношении Портнова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке

ГБР начало досудебное следствие по моему заявлению против Богдана и Портнова. Это дело "трех миллиардов для Министерства обороны РФ". Богдана я обвиняю в организации преступления, Портнова - в заказе.

Подробно с обстоятельствами преступления можно ознакомиться в моем заявлении, которую я разослала в НАБУ, ГПУ, а что касается ГБР, то ее я отдала директору Трубе лично в руки на пресс-конференции 9 октября.

Я лично надеялась на реакцию НАБУ. Уже отчаялась ждать, что зависимый от Портнова директор ГБР Роман Труба возбудит уголовное дело против Портнова, ведь он даже три решения суда, обязывали его это сделать, проигнорировал. И здесь тебе ... Что-то в лесу сдохло?))

ГБР мне официально сообщило, что уголовное производство в отношении "возможных неправомерных действий должностных лиц Кабинета министров Украины (то есть Богдана) и должностных лиц Администрации Президента (то есть Портнова) внесен в ЕРДР под номером №62019000000001392 от 11.10.2019 по признакам уголовного преступления ч.1 ст .255 "Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления ... наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет".

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