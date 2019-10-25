Сотрудник патрульной полиции Черкасщины задержан на взятке 4 тыс. грн за разрешение на торговлю, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Инспектор отдела безопасности дорожного движения требовал и получил 4 тыс. грн взятки за выдачу разрешения для занятия выездной торговлей рядом с проезжей частью в г. Смела Черкасской области.

24 октября полицейского задержали в порядке ст. 208 УК Украины во время получения денег. Задержанному готовится сообщение о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое полицейских задержаны в Одессе на взятке 5 тыс. долл., - ГБР

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).

Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Читайте также: Полицейским, которые на протяжении 4 часов пытали мужчину на Киевщине, сообщено о подозрении, - Труба