С начала суток враг 9 раз нарушил перемирие, ранено трое наших воинов, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов по позициям Объединенных сил:

неподалеку Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм;

у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного п - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела наших позиций:

дважды вблизи Новозвановки - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Хутора Вильного - из стрелкового оружия;

у Луганского - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций".