Мост в Станице Луганской восстановят по графику, до 27 ноября, - Комарницкий

Об этом он заявил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"В этом у меня нет никаких сомнений. Существует график. Каждый вечер провожу совещания по строительству этого моста. Минимум раз в неделю выезжаю на место, знаю ситуацию, до 27 ноября он будет построен", - отметил Виталий Комарницкий.

Процесс ремонта усложняется из-за отсутствия вблизи крупных промышленных городов за исключением оккупированного Луганска.

"Есть рабочие моменты. Например, ближайшая точка доставки бетона - это Лисичанск или Рубежное, то есть более чем 150 километров. Это, конечно, абсурд возить оттуда. Но, к сожалению, такое положение нашей промышленности", - добавил Комарницкий.

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5 октября на мосту возле Станицы Луганской Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

В начале июля мост посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.

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