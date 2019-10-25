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25.10.19 19:48

18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

18 депутатов Киевского городского совета во главе с Сергеем Гусовским и Ильей Сагайдаком попросили президента Владимира Зеленского уволить главу Киевгорадминистрации Виталия Кличко и обеспечить проведение досрочных выборов в Киеве.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме, которое обнародовано С. Гусовским в Фейсбуке.

Депутаты пишут, что на уровне центральной власти после избрания Зеленского и новой Верховной Рады наблюдаются "первые позитивные сдвиги", а в это время Киев с Виталием Кличко продолжает жить "по другим правилам - мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью".

"Столицей нашего государства все еще руководят люди, которые и дальше не защищают интересы громады, а используют бюджет для собственного обогащения. Результат такого "хозяйствования" - хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ", - сказано в обращении.

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Письмо подписали в основном члены "Киевской команды": Сергей Гусовский, Юлия Лобан, Максим Борозенец, Юрий Вахель, Сергей Башлаков, Константин Богатов, Людмила Березницкая, Леонид Антоненко, Вадим Васильчук, Алексей Руденко, Анна Сандалова, Андрей Таранов, Сергей Харчук, Наталья Шульга. Также за увольнение Кличко высказались Илья Сагайдак, Дмитрий Стрижов, Вадим Ноздря и Вадим Онуфрийчук.

18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко 01
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко 02

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