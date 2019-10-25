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25.10.19 19:52

Суд отправил похитительницу младенца на Киевщине под ночной домашний арест

Ирпенский городской суд Киевской области на 2 месяца отправил под ночной домашний арест с 20:00 до 08:00 Анастасию Глотову, задержанную за похищение трехмесячного мальчика в Коцюбинском.

ребенка,похитительница

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей.

Адвокат Глотовой заявил суду, что состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей и просил выбрать альтернативный - домашний арест.

Прокуратура же отмечала рисках побега, давления на свидетелей, сокрытие или уничтожение доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.

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Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины - похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле.

Позже полиция сообщила о задержании похитительницы.

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