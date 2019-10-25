В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет

Об этом рассказал начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Недавно соответствующая инициатива была озвучена в Офисе Президента в ходе рабочего совещания которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ.

По словам офицера, в вопросах призыва в ряды Вооруженных Сил существуют определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А согласно последних президентских указов, призывали граждан с 20 лет.

Кроме восстановления призыва с 18 лет, а не как сейчас в 20 лет, также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета и, в частности, за неявку в военкомат по повестке и уклонение от военной службы.

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"Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", - рассказал Качаненко

Поэтому, есть вероятность, что следующий Указ Президента о призыве граждан на срочную службу будет соответствовать Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" и юношей снова будут призывать в армию с 18 лет.

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