На Донбасс зашла из РФ колонна грузовиков без номеров, МИД Украины выразил протест

Об этом сказано в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"25 октября в 10:45 (по московскому времени) Наблюдательная миссия наблюдала за приездом конвоя транспортных средств с РФ в пункт пропуска "Донецк". Группа состояла из 27 транспортных средств: один сопровождающий микроавтобус и 26 новых транспортных средств различных типов без номерных знаков", - говорится в отчете.

Позднее в Наблюдательной миссии уточнили, что в конвое было 6 автомобилей скорой помощи марки "Газель Next", 5 машин скорой помощи марки "Газель", 6 экскаваторов-погрузчиков на базе трактора Belarus 82.1, 3 грейдера, 2 грузовика типа "Kamaz Frigo"; три самосвала типа КамАЗ и 1 небольшой экскаватор для дорожных работ, загруженный в один из "КамАЗов".

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Министерство иностранных дел направило России ноту протеста из-за нарушения украинской границы. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель МИД Екатерина Зеленко.

"Россия не останавливается и дальше нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом", - написала она.

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В четверг, 24 октября об отправке очередного так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированных территории Донбасса сообщили в МЧС РФ.