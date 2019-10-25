Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс служба народного депутата Роберта Горвата, информирует Цензор.НЕТ.

"Народные депутаты Роберт Горват, Василий Петевка, Валерий Лунченко и Владислав Поляк обратились к Генеральному консулу Венгрии в Украине Бугайлу Йожефу с просьбой помочь Закарпатской области с поставкой сыворотки против дифтерии. Жаль, что обращаться за помощью нужно в соседние страны, однако, в первую очередь, необходимо предупредить и предотвратить возникновение эпидемии дифтерии ", - прокомментировал заявление Горват.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на этой неделе в Ужгороде зафиксировали вспышку дифтерии. Инфекцию обнаружили у 15 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета.

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В среду, 23 октября для четверых инфицированных использовали всю имеющуюся в области сыворотку против дифтерии - 8 доз. В четверг, 24 октября на специальном заседании комиссии в Минздраве было решено направить в Закарпатье еще 20 доз антидифтерийной сыворотки.

Администрация Ужгородского национального университета также обратилась с помощью предоставить 100 доз вакцины в посольство Индии (заболевшие студенты - граждане этой страны). Ожидают, что вакцина из Индии поступит в Закарпатье на следующей неделе.

Также на Цензор.НЕТ: "Болезни безразлично, какого цвета наша кожа", - ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев.