Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время".

"Меня периодически спрашивают в последнее время, как вы оцениваете информацию о совещании у президента Зеленского, которая была у Сони Кошкиной, что вы об этом думаете. Видимо это не совсем мое дело ее оценивать с политической точки зрения", - сказал Илья Новиков.

Он добавил, что адвокаты не должны начинать вмешиваться в политику: "Я стараюсь эту линию не пересечь, которая отделяет одно от другого".

"Конечно мы с коллегами вынуждены очень серьезно относиться к этой информации о том, что такое совещание у президента Зеленского было, и там обсуждалась целесообразность быстрее сажать тех, чье заключение может понравиться народу. И по мнению президента Зеленского таким человеком является Порошенко", - отметил защитник.

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В то же время он подчеркнул, что защитники Петра Порошенко вынуждены к этой информации относиться очень серьезно. "Потому, что она очень хорошо соотносится с высказыванием президента Зеленского о том, что генеральный прокурор Рябошапка "на 100% его человек". Это уже сказал не журналист, это уже сказал сам президент Зеленский", - отметил адвокат.

Кроме того, он добавил: "У нас есть наблюдения и контроля за тем, как ведет себя Государственное бюро расследований в случае с Порошенко и по отношению к Портнова".

"Портнову, надо сказать, очень повезло, он пользуется со стороны ГБР каким то вниманием и каким, я бы даже сказал, вип-сервисом, который обычно не удается получить заявителю, у которого возможно даже не 13 заявлений, а лишь одно, но оно для него важно. Тем не менее он не может добиться от ГБР месяцами ни одного четкого ответа", - отметил Илья Новиков.

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В то же время защитник добавил, что Портнов регулярно сообщает о своих инсайдах о том, что будет делать ГБР по делам против Порошенко.

"Одним словом, ГБР ведет себя так, что это необычно, и похоже на то, что у них есть какая-то мотивация, которая отличается от того, что мы можем от них ожидать", - подчеркнул Илья Новиков.

"Все это очень серьезно. Мы вынуждены исходить из того, как рабочая гипотеза, что нам противостоит не отдельно взятый заявитель, не отдельно взятая правоохранительная структура, а нам противостоит в целом администрация. Конечно, это не может не отражаться на работе юристов и мы к этому относимся очень серьезно", - подчеркнул он.

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