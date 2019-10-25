Налоговой милицией Киева ликвидирован подпольный цех по производству алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" был установлен житель города Киева, который в одном из нежилых помещений организовал деятельность подпольного производства подакцизных товаров путем смешивания спирта с водой и добавлением концентрата пищевых добавок с последующей перегонкой через специальное оборудование.





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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 234 дал ЛВИ, 100 дал спирта и оборудование общей ориентировочной стоимостью 1 млн 91 тыс. гривен.





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В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.177-2 КУоАП.