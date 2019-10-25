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25.10.19 21:22

"Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша. ВИДЕО

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" харьковчанка Маргарита Паша высказала свое мнение относительно территориальной принадлежности Крыма.

паша,маргарита

Соответствующее видео опубликовало издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала Маргарита Паша в комментарии во время празднования Дня ООН в Украине.

Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места – Ялта и Форос.

По словам Маргариты Паша, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.

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На вопрос журналистки о том, какого будущего она желает для Крыма, Паша ответила: "Только процветания".

В декабре этого года Маргарита Паша будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира" в Лондоне.

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