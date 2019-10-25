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25.10.19 21:45

Многое зависит от результатов Нормандского формата, - Разумков о законе про особый статус Донбасса

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обсудил с Президентом Национального совета парламента Австрии Вольфгангом Соботкой шаги по решению конфликта на Донбассе.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Разумков выразил позицию Украины о необходимости переговоров в нормандской формате, после чего можно будет перейти к обсуждению законопроекта об особом статусе Донбасса.

"Президент является ключевой фигурой в переговорном процессе, и многое зависит от результатов Нормандского формата. Но все законодательные инициативы по этому вопросу будут широко обсуждаться как в парламенте, так и в украинском обществе", - подчеркнул спикер Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО будет принято с учетом мнения гражданского общества, - Разумков

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