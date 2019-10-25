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25.10.19 21:56

"Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве

"Укрзализныця" не видит экономической целесообразности достраивать Дарницкий вокзал в Киеве.

киев,вокзал,дарницкий

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дарницкий вокзал - это сложная тема. История уже немного ушла вперед - там построилось определенное количество коммерческих центров вокруг. Поэтому пока мы не видим экономической целесообразности достраивать этот объект", - заявил он.

Ранее, в 2015 году, "Укрзализныця" планировала открыть в недостроенном доме Дарницкого вокзала административную часть, торговый комплекс и вела переговоры о возможном открытии там гостиницы.

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