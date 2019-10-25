Титушки избили участников акции протеста против застройки в Одессе, задержаны 2 человека. ВИДЕО

Нападение произошло в районе улицы Гагаринское плато, где идет строительство жилого комплекса UNITY TOWERS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

"Титушки, нанятые строительной компанией, напали на мирных жителей. Выскочив с территории стройки по адресу Гагаринское плато, 5, около 25 человек в одинаковой одежде, облив ледяной водой, распылили газ и ногами избили людей", - сказано в сообщении.

Полиция задержала двоих участников драки. По предварительным данным, это охранники стройки.

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Избиение произошло во второй половине дня. А с утра в ходе бессрочной акции на глазах у полиции уже происходила драка с распылением газа. Протестующие пошли в отделение полиции, чтобы написать заявления и зафиксировать побои.

"В ходе проведения мероприятия между гражданами, которые пытались ограничить проезд грузового транспорта, и работниками строительной площадки произошла потасовка, в результате которой двое участников получили телесные повреждения. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - прокомментировали первую драку в полиции.

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Как отмечает "Думская", в начале октября стало известно, что в курортном приморском районе Одессы - Аркадии появятся еще три высотки по адресу Гагаринское плато, 5. Несмотря на протесты местных жителей и судебные иски, застройщику все же удалось получить разрешение на строительство. Ранее планировалось, что на этом участке построят детский сад и школу.