Нардеп Герус заявил о том, что власть будет реагировать на ситуацию в Центрэнерго после статьи в Цензор.НЕТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свобода слова с Савиком Шустером.

Ляшко задал вопрос о ситуации, когда Центрэнерго за 4 месяца недополучила выручки 700 млн грн. Он спросил: "Кто банкротит государственную компанию?".

Герус отметил: "По статье в Цензор.НЕТ. Кто автор? Кто знает автора? Есть реальные авторы и есть несуществующие. Автор несуществующий".

Говоря о сути вопроса Герус заявил, что "Мы будем реагировать". По его словам с 1 ноября Центрэнерго будет продавать электроэнергию на бирже. Дальше мы обратимся в НАБУ и действовать будут правоохранительные органы.

На что Олег Ляшко заявил: "Меня не интерсует имя автора. Есть сайт. Авторитетный сайт".

Савик Шустер уточнил, что "есть редактор сайта, которого знают украинцы".

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