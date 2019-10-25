Погибшего на Донбассе украинского воина Дмитрия Антыкова похоронят 26 октября в Нежине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания Nizhyn News со ссылкой на слова пресс-офицера Бригады быстрого реагирования Андрея Кулиша.

Дмитрий Антыков 1995 года рождения, главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона 4-й бригады оперативного назначения (Бригада быстрого реагирования) Национальной Гвардии Украины, который погиб 23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой вблизи поселка Новолуганское на Светлодарск дуге. Двигаясь на наблюдательный пост в густом тумане Дмитрий Антыков не заметил оборванную линию электропередач возле разрушенного обстрелами дома и получил смертельное поражение током.

"Это произошло непосредственно на передовой, в зоне выполнения задач. Старшина был корректировщиком. Как раз происходила смена поста, он шел на позиции, а в это время был очень сильный туман и там такая местность, там было здание разрушено взрывами и оборвало линию электропередач. Он в густом тумане не заметил эту оборванную линию и получил смертельное поражение током. Мы ему сразу оказали первую помощь, пытались запустить сердце, но к сожалению результата не дало. Он выполнял боевую задачу и получил не боевую, но смертельную травму", - цитирует идання слова пресс-офицера.

Дмитрий Антыков родился 01.03.1995 года. С 2015 года проходил службу в в / ч 3027 (Новые Петровцы), с 2016 - в в / ч 3018. Учился в Нежинском университете им. Гоголя на историко-юридическом факультете, в июне 2019 получил диплом бакалавра.

У него остались родители, сестра и жена (женился в сентябре этого года).

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