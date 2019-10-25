НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве Шулявского моста, письмо о Кличко направили в НАПК. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в ответе НАБУ, который опубликовал в Facebook депутат Киевсовета Илья Сагайдак, информирует Цензор.НЕТ.

"НАБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" во время строительства Шулявского путепровода, что повлекло тяжкие последствия. (...) Кроме того, в адрес НАПК направлено письмо о принятии решения о наличии в действиях Виталия Кличко конфликта интересов и принятия мер реагирования в пределах компетенции", - говорится в письме НАБУ.

"Похоже не мы одни увидели, что злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявской развязки вызывает тяжкие последствия. Это еще было до того, как Кличко добавил полмиллиарда гривен генподрядчику Шулявки, бенефициар которого взят под стражу, поэтому конфликт интересов получает еще один эпизод", - прокомментировал ответ НАБУ депутат Киевского городского совета Илья Сагайдак.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 сентября шестеро депутатов Киевского городского совета обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно возможных злоупотреблений Киевского городского главы Виталия Кличко во время строительства Шулявского путепровода.