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26.10.19 00:44

ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана

Государственное бюро расследований отмечает, что в заявлении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол не указаны обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в 2012 и 2013 годах экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андреем Портновым и замминистра Кабинета министров Андреем Богданом.

ГБР заявило, что в заявлении Чорновол нет информации о возможных преступлениях Портнова и Богдана

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в Фейсбуке ГБР.

В сообщении отмечается: "Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование покушения на растрату средств государственного бюджета страны в размере более 3 млрд гривен заместителем Министра Кабинета Министров Украины А.Богдан и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины А.Портновым в 2012 и 2013 годах.

Соответствующее заявление Татьяна Черновол передала директору Государственного бюро расследований Роману трубе во время брифинга 9 октября. При этом, в заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления".

Как сообщал Цензор.НЕТ  ранее экс-депутат и журналист-расследователь Татьяна Чорновол заявила о том, что ГБР начало уголовное производство по ее заявлению в отношении Андрея Портнова.

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