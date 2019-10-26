"За 2,5 года НАБУ смогло написать против меня лишь на 15-страничный документ" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Я думаю, что Шабунин не получал доступа к подозрению, потому что это явное раскрытие тайны следствия.

Проведение экспертизы, то там указано, что эксперт не отвечает за свое заключение, потому что оно базируется на аналитической справке НАБУ. За 2,5 года НАБУ смогло написать документ на 15 страниц, а все остальное - макулатура", - подчеркнул Вовк.

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Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.