Враг за минувшие сутки 13 раз атаковал позиции ОС: ранены трое бойцов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов: неподалеку от Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм; возле Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку от Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Хутора Вольный – из стрелкового оружия; возле Луганского – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Золотого-4 (вне участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Луганского – из автоматических гранатометов; в районе Травневого – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе сообщили, что ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – из-за подрыва на растяжке, установленной ранее врагом.

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С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник вел огонь из подствольных гранатометов у Хутора Вильного и из СПГ - неподалеку от Новолуганского. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.



