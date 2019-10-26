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26.10.19 12:45

МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву Украина не обязана согласовывать вылов рыбы в своих исключительных экономических зонах – данное согласование осуществляется на добровольной основе.

МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Данный комментарий возник в результате письма украинского МИД на запрос Цензор.НЕТ о подписании нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. В нем министерство утверждает, что "в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, если один и тот же запас(ы) ассоциированных видов водных биоресурсов встречаются в исключительных экономических зонах двух или более государств, то эти государства должны прямо или через соответствующие субрегиональные или региональные организации согласовать меры, необходимые для координации и обеспечения сохранения и увеличения таких запасов (статья 68)".

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Бабин, в свою очередь, опровергает сказанное в письме.

"На самом деле соседствующие по морю государства по Конвенции не должны, а могут согласовывать мероприятия в сфере защиты сохранения рыбных запасов, и конечно не обязаны это делать. Более того, эти меры могут быть не двусторонними, а в рамках предусмотренных Конвенцией международных организаций (в Средиземном и Черном морях такая структура кстати есть и распространить ее мандат на Азов большой проблемы не составит, было бы желание). Также эти меры в исключительной зоне могут и вообще не касаться вылова, а ограничиваться примером совместными научными исследованиями или согласованием действий рыбзаводов по выпуску в море малька", - пишет он.

Также Бабин отмечает, что исключительная морская экономическая зона является лишь маленькой частью акватории моря, а на другие зоны (внутренние морские воды, территориальное море) именно эти нормы Конвенции вообще не распространяются.

МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 01

Кроме того он подчеркивает то факт, что "рыбные" чиновники не могут объяснить, почему Украина не согласовывает квоты на вылов, например, с соседними Румынией или Турцией.

"На фоне этой циничной попытки пресс-службы МИД ввести в заблуждение как "Цензор", так и его читателей в настолько важном и настолько коррупционном и небезопасном вопросе, допущенная МИД анекдотическая ошибка кажется мне пророчеством. Ведь приведенная пресс-службой норма Конвенции 1982 года отнюдь не содержится в статье 68 настоящего договора, а составляет часть 1 статьи 63. А вот настоящая статья 68 Конвенции очень короткая и на самом деле называется "Сидячие виды" ("Sedentary species")", - резюмирует Бабин.

МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 02
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 03
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 04
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 05
МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин 06

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