МИД неверно трактует пункты Конвенции ООН: Украина не обязана согласовывать рыбные квоты с РФ, - Бабин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Данный комментарий возник в результате письма украинского МИД на запрос Цензор.НЕТ о подписании нового соглашения с РФ о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. В нем министерство утверждает, что "в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, если один и тот же запас(ы) ассоциированных видов водных биоресурсов встречаются в исключительных экономических зонах двух или более государств, то эти государства должны прямо или через соответствующие субрегиональные или региональные организации согласовать меры, необходимые для координации и обеспечения сохранения и увеличения таких запасов (статья 68)".

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Бабин, в свою очередь, опровергает сказанное в письме.

"На самом деле соседствующие по морю государства по Конвенции не должны, а могут согласовывать мероприятия в сфере защиты сохранения рыбных запасов, и конечно не обязаны это делать. Более того, эти меры могут быть не двусторонними, а в рамках предусмотренных Конвенцией международных организаций (в Средиземном и Черном морях такая структура кстати есть и распространить ее мандат на Азов большой проблемы не составит, было бы желание). Также эти меры в исключительной зоне могут и вообще не касаться вылова, а ограничиваться примером совместными научными исследованиями или согласованием действий рыбзаводов по выпуску в море малька", - пишет он.

Также Бабин отмечает, что исключительная морская экономическая зона является лишь маленькой частью акватории моря, а на другие зоны (внутренние морские воды, территориальное море) именно эти нормы Конвенции вообще не распространяются.

Кроме того он подчеркивает то факт, что "рыбные" чиновники не могут объяснить, почему Украина не согласовывает квоты на вылов, например, с соседними Румынией или Турцией.

"На фоне этой циничной попытки пресс-службы МИД ввести в заблуждение как "Цензор", так и его читателей в настолько важном и настолько коррупционном и небезопасном вопросе, допущенная МИД анекдотическая ошибка кажется мне пророчеством. Ведь приведенная пресс-службой норма Конвенции 1982 года отнюдь не содержится в статье 68 настоящего договора, а составляет часть 1 статьи 63. А вот настоящая статья 68 Конвенции очень короткая и на самом деле называется "Сидячие виды" ("Sedentary species")", - резюмирует Бабин.









