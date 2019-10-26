С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Панихиду по Виктору Дегтяреву отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание с ним прошло на Майдане Независимости.

Виктора Дегтярева похоронили на Аллее Героев на Лесном кладбище столицы.

Автор фото и видео — Олег Богачук.

































Легендарный воин батальона "Донбасс" Виктор Дегтярев погиб вечером 22 октября в результате взрыва гранаты на ул. Пушкинской. Вместе с ним ушел из жизни его знакомый – охранник одного из расположенных на этой улице офисных зданий Михаил Никитин. Проходившая в этот момент по улице девушка получила легкие телесные повреждения.

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По версии полиции, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Боевые товарищи Дегтярева говорят, что Никитин ранее говорил о желании совершить самоубийство. Они предполагают, что Сенсей мог накрыть гранату своим телом в попытке не допустить гибели товарища.