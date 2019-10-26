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26.10.19 14:41

С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Проводить Виктора в последний путь пришли родные, близкие, боевые побратимы и неравнодушные украинцы.

Панихиду по Виктору Дегтяреву отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание с ним прошло на Майдане Независимости.

Виктора Дегтярева похоронили на Аллее Героев на Лесном кладбище столицы.

Автор фото и видео — Олег Богачук.

С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 01
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 02
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 03
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 04
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 05
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 06
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 07
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 08
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 09
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 10
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 11
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 12
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 13
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 14
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 15
С ветераном Виктором Дегтяревым (Сенсеем), погибшим от взрыва гранаты в центре Киева, простились на Майдане 16

Легендарный воин батальона "Донбасс" Виктор Дегтярев погиб вечером 22 октября в результате взрыва гранаты на ул. Пушкинской. Вместе с ним ушел из жизни его знакомый – охранник одного из расположенных на этой улице офисных зданий Михаил Никитин. Проходившая в этот момент по улице девушка получила легкие телесные повреждения.

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По версии полиции, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Боевые товарищи Дегтярева говорят, что Никитин ранее говорил о желании совершить самоубийство. Они предполагают, что Сенсей мог накрыть гранату своим телом в попытке не допустить гибели товарища.

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