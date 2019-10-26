Аргументы МИД Германии о Голодоморе не имеют смысла, - историк Грицак

Об этом он сказал в комментарии Украинской службе Deutsche Welle, реагируя на дискуссию, которая проходит в Германии относительно Голодомора, передает Цензор.НЕТ.

Грицак отмечает, что петиции о Голодоморе, которую обсуждал петиционной комитет Бундестага, "не хватало документов, которые могли бы дать более точное правовое определение геноцида", а аргументы МИД Германии он называет "такими, которые не имеют никакого смысла".

"Понятие геноцида, которое было принято ООН, искусственно сужено, по сути, кастрированное. То есть украинская сторона должна была проработать правовую сторону", - сказал Грицак и напомнил, что определение преступлений геноцида в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году, были значительно сужены под давлением СССР. В частности, из конвенции тогда исчезли все упоминания о политических аспектах.

Читайте также: Слушания в Бундестаге по признанию Голодомора являются "большой дипломатической победой", - посол Мельник

Грицак также подтвердил, что в комиссии расходятся мнения относительно применения понятия геноцид к Голодомору, который все ее члены единодушно признают спланированным преступлением против человечности.

"Дело в том, что надо доказать умысел - что Сталин хотел уничтожить именно украинцев. Такое намерение доказать невозможно, так как пока не нашли документов. Мы можем найти очень много документов или фактов, или воспоминаний, которые дают косвенное доказательство, но не дают прямого доказательства", - объясняет Грицак.

Читайте также: В Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию, - Климкин

Грицак также отреагировал на критику украинского посла в Германии Андрея Мельника, который утверждает, что комиссия делала недостаточно, чтобы влиять на немецкую общественность по этому вопросу, и призвал к переформатированию комиссии.

"Мы не являемся государственным институтом, мы - добровольное объединение историков, украинских и немецких, которые решили показать свою солидарность с Украиной во время российской агрессии 2014 года, выступив с этой инициативой. И мы не берем ни копейки от украинского государства", - заметил Грицак.

Напомним, что комитет немецкого Бундестага провел заседание по петиции о признании Голодомора геноцидом украинцев, которая в конце мая набрала необходимый минимум в 50 000 голосов для рассмотрения ее парламентом. МИД Германии в свою очередь выступает против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом. В частности, МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.