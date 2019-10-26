Приговоренный к пожизненному преступник убил 21-летнего конвоира. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью 25 октября 2019 в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побежал совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 г. р., который от полученных ранений погиб на месте", - написал он.

Погибший от руки убийцы солдат Нацгвардии

Аброськин добавил, что убийца не понесет никакого наказания.

"Этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день", - подчеркнул Аброськин.

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