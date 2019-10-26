Я был на фронте с 2014-го по 2017-й, советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а уклоняющимся, - участник акции "Ні - капітуляції" Ганза

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Мне 23 года, я пошел на войну в 18 лет. Вначале приехал с друзьями в батальон "Донбасс" - но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед, на фронт. Почему? Я из Харькова, у нас там все остро. Можно было, конечно, сидеть тихо, у моих родителей частное предприятие, магазин. Если ты за Украину в Харькове - это тогда была опасная позиция, тут или-или, Россия рядом, много "ваты", которая ждала Путина. Я свой выбор сделал, я видел, как гибнут люди на фронте, и понял, что нельзя в такое время стоять в стороне. Принимал участие в боях под Иловайском, в Марьинке, в Широкино, под Мариуполем.

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Президент приехал к нам, стал говорить: "Давайте разведем войска, здесь все тихо". Ну как все тихо? По ночам стреляют. У нас нет камер, но на телефон я записал вчера ночью звуки выстрелов с той стороны, хотел показать. Но Зеленский сказал, что это неправда, что стрельбы не было.

В словах президента не было конкретики, он не смог объяснить смыслы. Зачем разводить войска? Как это повлияет на мирное урегулирование на Донбассе? Можно ли верить Путину после пяти лет войны? Какие последствия наших уступок? Просто призывы были: "Уходите - тут будут войска".

Я по мэру Харькова Кернесу спрашивал: "Почему сепаратисты на свободе, почему он у власти, почему не в тюрьме?" Ответ был такой же, как и при прошлой власти, мол, он же мэр, органы работают, все будет. Ну да.

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Президент предложил мне послужить в армии - а что он сделал для реформы армии или полиции, чтобы призывать туда людей идти служить?

Я пошел на фронт добровольцем в 2014-м и служил до 2017-го, и советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а тем, кто уклонялся от защиты Родины в это самое трудное время. Мне 23 и я привык защищать Украину без приказов и без повесток из военкомата. Золотое - наша земля, мы ее должны сохранить для будущего Украины. Мы останемся здесь", - рассказал Ганза.

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский общался с добровольцами, участниками акции "Ні - капітуляції!" в Золотом. Сидя у костра, он говорил с одним из самых молодых участников акции - 23-летним Борисом Ганзой. В конце беседы президент предложил Ганзе: "Когда ты хочешь защищать Родину - в армию пойди и защищай, Боря".