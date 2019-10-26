Зеленский утвердил Положение о прохождении службы в военном резерве ГПСУ

Об этом говорится в указе №775/2019, опубликованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Государственной пограничной службы Украины (прилагается)", - говорится в документе.

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Документом определяется порядок отбора, условия принятия граждан Украины на службу в военном резерве ГПСУ и прохождения ими службы в военном резерве.

Среди прочего, Положение предусматривает, что службу в военном резерве ГПСУ проходят граждане, годные к военной службе по состоянию здоровья, не достигшие предельного возраста пребывания в военном резерве и способные с учетом места жительства (пребывания), профессиональных и моральных качеств к прохождению службы в военном резерве.

Также предусмотрено, что численность резервистов - то есть граждан, выполняющих воинский долг путем прохождения службы в военном резерве, - определяется Администрацией ГПСУ с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Госпогранслужбы.

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"Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период военнослужащие, уволенные с военной службы в Администрации Госпогранслужбы, ее разведывательном органе, региональных управлениях, отрядах морской охраны, пограничных отрядах, отдельных контрольно-пропускных пунктах, авиационных частях, учреждениях образования, научно-исследовательском учреждении, органах обеспечения, подразделениях специального назначения Госпогранслужбы и соответствуют требованиям, установленным пунктом 141 настоящего Положения - в обязательном порядке", - говорится в документе.

Уточняется, что предельным возрастом пребывания в военном резерве является предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе второго разряда.

Администрация ГПСУ ежегодно до 1 ноября должна подать в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины информацию о численности резервистов, запланированную для комплектования органов Госпогранслужбы.

Предусмотрено, что с гражданином, в отношении которого принято решение о принятии на службу в военном резерве, заключается соответствующий договор.

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