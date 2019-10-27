Несмотря на политические разногласия, как демократы, так и республиканцы поддерживают Украину, - Foreign Policy

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Большинство опрошенных соглашаются: несмотря на расследование в рамках импичмента, который проходит в комитетах Палаты представителей Конгресса США, поддержка Украины должна продолжаться.

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"Высказывалось определенное беспокойство, что текущий политический климат размывает исторически мощную двухпартийную поддержку Украины. Этот вопрос не стоит политизировать, - говорит изданию сенатор-республиканец Джеймс Рич, председатель Комитета Сената по международным отношениям. - Я продолжу сотрудничать с коллегами из обеих партий, чтобы поддержать Украину там, где возможно".

Некоторые республиканцы считают, что за стремлением объявить импичмент Трампу стоят только соображения политической конкуренции.

"Одно очевидно - ультралевые изо всех сил пытаются избавиться от президента Трампа с первого дня. Это не изменилось, - говорит сенатор-республиканец Тодд Янг. - Что касается Украины, не думаю, что поддержка изменится. В последние годы, с 2015-го, Конгресс играл ведущую роль в оказании помощи Украине - в частности тогда, когда администрация Обамы выступала против предоставления летальной помощи".

Поддержка Украины соответствует национальным интересам США, считает конгрессмен-демократка Дайна Титус. "Украина - важный партнер Соединенных Штатов и Запада, - говорит Титус. - В наших национальных интересах, чтобы Украина имела необходимые инструменты и ресурсы, чтобы противостоять российской агрессии".

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Внутриполитические события в США не должны отвлекать внимание от масштаба угрозы, стоящей перед Украиной, говорит изданию конгрессмен Уильям Китинг, сопредседатель от Демократической партии Комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Сопредседатель группы поддержка Украины в Конгрессе, демократка Марси Каптур надеется, что теперь внимание к демократическим реформам в Украине усилится.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения. В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.