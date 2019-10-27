Секретарь СНБО Данилов стал главой Национального центра кибербезопасности, - указ президента

Соответствующий указ №771/2019 президент Владимир Зеленский подписал 25 октября, информирует Цензор.НЕТ.
"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславовича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 3 октября Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.