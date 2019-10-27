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27.10.19 01:10

Полиция открыла уголовное производство по факту вспышки гепатита в черниговской школе

Черниговская полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в черниговской школе, где 13 человек заболели гепатитом А.

Полиция открыла уголовное производство по факту вспышки гепатита в черниговской школе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что уголовное производство открыли по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, в общеобразовательной школе №7 в городе Чернигов зафиксировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.

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