Бывший замглавы ОГА Харьковщины подозревается в служебной халатности, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковская ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн гривен.
При выполнении работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.
Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.
Прокуратурой установлено, что к указанным последствиям привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям, согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы.
Местное издание Медиапорт сообщает, что следственные действия проводились у бывшего заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации и экс-директора Департамента капитального строительства. Эти должности ранее занимал Евгений Шахненко.