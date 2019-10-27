Бывший замглавы ОГА Харьковщины подозревается в служебной халатности, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение 2014-2015 годов при реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений, Харьковская ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн гривен.

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При выполнении работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения государственных средств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.

Прокуратурой установлено, что к указанным последствиям привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к возложенным на него обязанностям, согласовал соответствующую проектно-сметную документацию и принял выполненные работы.

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Местное издание Медиапорт сообщает, что следственные действия проводились у бывшего заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации и экс-директора Департамента капитального строительства. Эти должности ранее занимал Евгений Шахненко.