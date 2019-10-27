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27.10.19 02:01

Зеленский уточнил перечень должностей, которые назначаются по согласованию с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований и правоохранительных органов, чьи кандидатуры для назначения согласовываются с главой государства.

армия,защитник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №774/2019, опубликованном на сайте президента.

В частности, в обновленный перечень входят такие должности Министерства обороны:

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В Национальной гвардии, как и прежде, должны быть согласованы президентом кандидатуры начальников управлений Главного управления и начальники территориальных управлений НГУ, а также начальник Национальной академии Нацгвардии.

В Государственной пограничной службе так же глава государства будет согласовывать кандидатуры на должности директоров департаментов администрации Государственной пограничной службы, начальники региональных управлений и ректор Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого.

В Службе безопасности Украины теперь с президентом должны быть согласованы кандидатуры начальников и директоров департаментов Центрального управления СБУ, начальников главных управлений и управлений Центрального управления СБУ (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми главой государства).

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В Службе внешней разведки ранее согласованию с президентом подлежали кандидатуры структурных и территориальных подразделений, теперь - директоров департаментов СВР.

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