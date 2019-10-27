Зеленский уточнил перечень должностей, которые назначаются по согласованию с президентом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №774/2019, опубликованном на сайте президента.

В частности, в обновленный перечень входят такие должности Министерства обороны:

первого заместителя и заместителей министра;

главного инспектора Минобороны;

директоров департаментов Минобороны;

директоров департаментов - заместителей начальника Главного управления разведки Минобороны;

первого заместителя и заместителей начальников Главного управления разведки Минобороны;

первых заместителей, заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ);

начальников Главных управлений - заместителей начальника Генштаба ВСУ;

начальников Генштаба ВСУ и начальников главных управлений ВСУ;

начальника Военной службы правопорядка в ВСУ - начальника Главного управления;

начальника Центрального управления Военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области - военного коменданта города Киева;

командующего Сил логистики ВСУ;

заместителей командующих видов ВСУ;

командующих войск оперативных командований и командиров воздушных командований;

командующего морской пехоты;

начальника Национального университета обороны им. Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны;

представителей Минобороны при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь СНБО Данилов стал главой Национального центра кибербезопасности, - указ президента

В Национальной гвардии, как и прежде, должны быть согласованы президентом кандидатуры начальников управлений Главного управления и начальники территориальных управлений НГУ, а также начальник Национальной академии Нацгвардии.

В Государственной пограничной службе так же глава государства будет согласовывать кандидатуры на должности директоров департаментов администрации Государственной пограничной службы, начальники региональных управлений и ректор Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого.

В Службе безопасности Украины теперь с президентом должны быть согласованы кандидатуры начальников и директоров департаментов Центрального управления СБУ, начальников главных управлений и управлений Центрального управления СБУ (кроме должностей, замещаемых лицами, назначаемыми главой государства).

Также читайте: Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко

В Службе внешней разведки ранее согласованию с президентом подлежали кандидатуры структурных и территориальных подразделений, теперь - директоров департаментов СВР.