Оккупанты РФ вчера 21 раз нарушили перемирие на востоке: потерь нет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: неподалеку от Невельского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Красногоровки - из СПГ; неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов: пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Хутора Вольный - из подствольных гранатометов; дважды возле Золотого (вне участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку от Золотого-4 (в границах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов; возле Зайцево - из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия; в районе Новгородского - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В штабе сообщили, что потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

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С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Светлодарска - из стрелкового оружия, станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.



