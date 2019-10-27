Венецианская комиссия прибыла в Украину для оценки закона о языке. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", - говорится в сообщении МИД.

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Напомним, Верховная Рада 25 апреля приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Экс-президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.