Суд в Кривом Роге вынес приговор мужчине за футболку с коммунистической символикой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор суда.

Мужчина был признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 436-1 УК Украины.

По материалам дела 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящий с серпа, молота и пятиконечной звезды. Эти элементы подпадают под запрет украинского законодательства, которое предусматривает лишение свободы до пяти лет.

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Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

Отдельно суд возложил на жителя Кривого Рога ряд обязательства: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.