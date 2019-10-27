"Стыд за президента и гордость за бойца", - Сенцов о разговоре Зеленского с "азовцем" Янтарем

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо за то, что у нас все еще есть своя страна", - отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский провел двое суток в прифронтовом Золотом, съездил на передовую, а также пообщался с местными жителями и участниками акции "Ні - капітуляції".