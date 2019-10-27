Залог в 600 тыс. за заммэра Днепра Лысенко, подозреваемого в хищении 29,5 млн, внесен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

По словам источника агентства в правоохранительных органах, Лысенко выйдет на работу уже 28 октября.

Отмечается, что залог был внесен сразу после избрания меры пресечения, и в СИЗО Лысенко не попал.

Михаила Лысенко задержали накануне, в пятницу, 25 октября в аэропорту Харькова. Он прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Лысенко длительное время находился за пределами страны.

Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что по факту присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре Лысенко и других чиновников горсовета объявили в розыск. В мэрии Днепра позже сообщили, что Лысенко ушел в плановый отпуск.